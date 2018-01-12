Сеул, 12 января, 2018, 21:21 — ИА Регнум. Южная Корея обратилась во Всемирную торговую организацию (ВТО) с требованием санкций против США, 12 января передает Reuters.

World Trade Organization Конференция ВТО в Дворце Наций, Женева

Сеул намерен требовать с Соединенных Штатов $711 млн ежегодно за нарушение международных торговых правил.

Претензии Сеула к США связаны с «запретительными» ввозными пошлинами на некоторые виды продукции южнокорейских компаний Samsung, LG и Daewoo.

Министерство торговли Южной Кореи также рассматривает возможность подачи жалобы в ВТО на ограничения, введенные США на импорт солнечных панелей.

Напомним, иски в ВТО против США в связи с завышенными тарифами на иностранную продукцию разные страны мира подают регулярно. В их числе Китай, Индия, Вьетнам и даже Бразилия.