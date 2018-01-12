Калуга, 12 января, 2018, 20:48 — ИА Регнум. Семь клиентов «Почты России», включая жителя Калужской области, стали обладателями приза в размере 800 тыс. рублей по результатам розыгрыша новогодних лотерейных тиражей 2018 года. Об этом 12 января сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель УФПС Калужской области — филиал ФГУП «Почта России» Ольга Строк.

Pxhere.com 800 000 рублей

По её словам, всего в 2017 году обладателями выигрыша в категории «от 1 миллиона рублей» стали 26 человек, приобретавшие билеты в отделениях «Почты России». Это в 3,7 раза больше, чем в 2016 году, когда миллионерами стали семь человек.

Клиенты приобрели счастливые билеты в отделениях «Почты России» в Еврейской автономной области, Ямало-Ненецком АО, Ставропольском, Пермском, Забайкальском краях, в республиках Саха (Якутия), Тува и Башкортостан, а также в Архангельской, Ивановской, Омской, Оренбургской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тверской, Тульской, Калужской, Липецкой областях, Москве и Санкт-Петербурге.

Обладателями крупных выигрышей от 20 до 280 тыс. рублей стали 75 клиентов «Почты России».

«Общая сумма выигрышей по всем новогодним билетам 2017−2018 годов, приобретенным в отделениях «Почты России», составила более 782 миллионов рублей, что в 2,9 раза больше, чем по новогодним билетам 2016−2017 годов (270 млн рублей)», — заявила Ольга Строк.

Напомним, в ноябре 2017 года в почтовом отделении Воронежской области был приобретен лотерейный билет «Русское лото», принесший клиенту «Почты России» выигрыш в размере 506 млн рублей.