Вашингтон, 12 января, 2018, 19:38 — ИА Регнум. Акции социальной сети Facebook упали более чем на 5% после сообщения компании о планах по изменению принципа формирования ленты новостей.

(сс)downloadsource.fr Facebook

12 января основатель соцсети Марк Цукерберг сообщил, что в ближайшее время будет изменен принцип отбора приоритетных записей в новостной ленте пользователей.

По его словам, за последние несколько лет в Facebook значительно возросло распространение контента от СМИ и различных брендов, и в администрацию соцсети стало поступать всё больше жалоб о том, что подобный контент вытесняет из ленты пользователей сообщения от их друзей.

Теперь приоритет в новостной ленте будет отдаваться публикациям от людей, с которыми пользователь взаимодействовал, а количество нерекламного контента от издателей и брендов будет снижено.

Аналитики отмечают, что снижение акций Facebook сохранится, компания может потерять почти $23 мдрд от своей рыночной капитализации.