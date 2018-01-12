Самара, 12 января, 2018, 19:33 — ИА Регнум. В течение дня 12 января жителям многоквартирных домов Самары пустят горячую воду с повышенной температурой. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе самарского филиала «Т Плюс», такая мера будет предпринята в связи с ожидаемым похолоданием.

304cina62 Вода

Теплоэнергетики рекомендуют управляющим компаниям, эксплуатирующим жилые дома с открытой системой водоразбора без регуляторов температуры ГВС, перейти на горячее водоснабжение с обратного трубопровода для того, чтобы в краны не поступала излишне горячая вода.

Также снабжающая организация предупреждает, что нельзя позволять детям пользоваться системой горячего водоснабжения без присмотра взрослых. Кроме того, необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер.

Отметим, что по данным Гидрометцентра России по Самарской области, днем в субботу и воскресенье прогнозируется температура воздуха от — 14 до — 19 °C. В ночные часы столбик термометра может опуститься до — 22 °C, а в северных районах области до — 27 °C.