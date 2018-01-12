Бишкек, 12 января, 2018, 19:25 — ИА Регнум. США готовы сотрудничать с Киргизией, несмотря на некоторые разногласия, и надеются на укрепление диалога с президентом республики Сооронбаем Жээнбековым. Об этом заявила первый заместитель помощника госсекретаря США в бюро по Южной и Средней Азии, посол Элис Уэллс.

ИА REGNUM Киргизия и США

По её словам, Средняя Азия является критически важным регионом для Вашингтона, и от Киргизии зависит процветание всей Средней Азии.

Уэллс добавила, что за последние 26 лет США инвестировали в Киргизию $ 2 млрд. По её словам, американские власти хотят видеть Бишкек успешным.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля 2017 года посол США в Киргизии Шейла Гуолтни заявила о намерении покинуть занимаемый пост и вернуться в Калифорнию.

Эксперты отмечают, что причиной увольнения Гуолтни могло стать желание США назначит на должность посла человека, который будет более активно продвигать интересы Вашингтона в регионе.