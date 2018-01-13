Вашингтон, 13 января, 2018, 15:32 — ИА Регнум. Решение южнокорейского правительства поддержать миролюбивую риторику КНДР может иметь эффект информационной бомбы, ломающей всю логику предшествующего противостояния. Почему согласие Сеула и Пхеньяна на культурное сближение может стать крайне болезненным для президента США Дональда Трампа, рассказывает автор ИА REGNUM Иван Кузнецов.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Дипломатическое давление и военное запугивание Северной Кореи строились до сих пор со стороны США на очень простом тезисе — КНДР спит и видит, как захватить Южную Корею, и постоянно готова к решительному броску. Конечно, при таких условиях необходимо постоянное присутствие американского флота в непосредственной близости от предполагаемого «места прорыва», да еще и постоянные учения сил обороны. А вот что прикажете делать, если потенциальная жертва агрессии в лице Сеула вдруг отказывается соблюдать навязанную парадигму и поддерживает инициативу северян о культурном сближении, которое должно начаться с прибытия команды КНДР на Олимпиаду в Пхёнчхане?

Вкупе с заявлением Ким Чен Ына о готовности ядерных сил КНДР поразить любую точку на территории США это создает картину провала американских планов выставить Северную Корею страной-изгоем и добиться ее отказа от военного атома. Так что активность Трампа, делающего хорошую мину при плохой игре, вряд ли введет кого-либо в заблуждение в наступившем году. Темп, как говорят спортсмены, эскалации напряжения в сторону КНДР оказался значительно потерян, что означает решительный проигрыш внешней политики США.

На этом фоне в самих США взорвалась информационная бомба другого рода — вышла в свет книга «Огонь и Ярость: внутри Белого дома Трампа» журналиста Майкла Вольфа, показывающая нынешнего президента США малоспособным к осмысленным действиям персонажем с серьезными психическими отклонениями. Весьма удачная рекламная кампания может сделать эту книгу бестселлером.

Как остается вести себя в сложившемся положении администрации Белого дома, читайте в статье: Новый кризис для США: Корея обыграла Трампа

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