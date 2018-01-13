Токио, 13 января, 2018, 14:31 — ИА Регнум. У японского премьер-министра Синдзо Абэ и его команды был разработан целый план по уговариванию президента РФ, в результате чего Курилы должны были стать частью Японии. Почему эта «дальновидная» политика далека от реальности, рассказывает доктор исторических наук, обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

План Синдзо Абэ предусматривает визит в Россию в мае 2018 года. Именно на этой встрече с будущим президентом РФ Абэ планирует «поднять территориальную проблему» и пригласить российского лидера в Японию. А 6−7 сентября вновь вернуться к этой теме уже на Восточном экономическом форуме. Токио с непробиваемым упорством намерен продавливать тему Курил на каждом мероприятии с участием российских представителей.

Все это в целом начинает напоминать политическую охоту, где ни одна встреча не должна обходиться без «выстрела» с японской стороны, направленного в курильскую мишень. При этом надежду на успех, по словам самих высокопоставленных японцев, им придает то, что Путин уважает и чтит Японию как дзюдоист, любит японскую культуру и еду. Но, как сказал сам президент РФ, «Россию я люблю больше». Так что расчет на «дожимание» российской стороны в вопросе о Курилах останется в том же положении, что и сейчас, если конечно японская сторона не решит оставить взятый ею тон и согласиться на конструктивные предложения, не предусматривающие какой-либо японской юрисдикции по отношению к территории России.

Есть ли возможность такого развития событий, читайте в статье: Абэ-сан спланировал «дожимание» Путина-сан по Курилам аж на два года вперед

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