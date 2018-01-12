Ереван, 12 января, 2018, 17:54 — ИА Регнум. Эстония стала первой из 28 государств-членов ЕС, которое ратифицировала подписанное между Европейским союзом и Арменией Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

president.am Подписание Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом

Согласно ведомству, из Таллина был получен соответствующий официальный документ, согласно которому, Эстония завершила все необходимые процедуры для вступления в силу подписанного между ЕС и Арменией Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.

Документ был подписан в Брюсселе 24 ноября прошлого года на полях саммита Восточного партнерства ЕС. Для вступления соглашения в силу необходимо, чтобы оно было ратифицировано Арменией и всеми 28 государствами-членами ЕС.

Предполагается, что парламент Армении ратифицирует соглашение с ЕС до конца марта.

Правительство Армении утвердило документ в конце прошлого года. Для того, чтобы соглашение было отправлено в парламент Армении на ратификацию, необходимо, чтобы его одобрил Конституционный суд страны.