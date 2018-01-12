Москва, 12 января, 2018, 18:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи со своим полномочным представителем в Северо-Западном федеральном округе Александром Бегловым обсудил социально-экономическое положение в СЗФО и выслушал мнение полпреда о путях решения важнейших проблем российского Северо-Запада. Об этом сегодня, 12 января, сообщила пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Беглов

Это стало первой встречей Путина и Беглова после назначения последнего полпредом в СЗФО в конце декабря 2017 года. До этого назначения Беглов занимал аналогичную должность в Центральном федеральном округе.

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В начале встречи президент отметил, что Александр Беглов хорошо знаком с ситуацией в Петербурге и на Северо-Западе в целом в силу своей предшествующей биографии.

«Вы сами родом из Петербурга фактически, петербуржец. Ситуацию в регионе знаете очень хорошо, человек Вы опытный: и в Питере работали, и в Центральном федеральном округе работали, и в правительстве, и в администрации президента», — сказал Владимир Путин.

Затем он предложил Беглову сформулировать оценки того, как складывается ситуация на Северо-Западе России, а также отдельно в городе Санкт-Петербурге.

«Что Вы видите в качестве важнейших задач на ближайшее время для региональных команд, для федерального центра, для того, чтобы Северо-Запад и Питер, в частности, поддержать?» — спросил Владимир Путин.

В ответ Александр Беглов поблагодарил президента за доверие и сказал, что для него большая честь работать именно на Северо-Западе, и он хорошо знает обстановку в СЗФО.

Первым делом полпред сообщил президенту, что «новогодние праздники прошли в штатном режиме, у нас не было каких-то чрезвычайных ситуаций».

«Были определённые отключения электроэнергии в Карелии и ряде других регионов, но дежурные команды работали, поэтому всё восстанавливалось в срок. Хотя проблемы в этом отношении есть, и над этой темой мы будем работать, будем докладывать», — отметил Александр Беглов.

Затем он доложил Владимиру Путину, что полпредством в СЗФО проведена инвентаризация выполнения майских указов и инициатив президента, прежде всего, по заработной плате учителям, врачам и ликвидации задолженности по зарплате у коммерческих организаций.

«Что касается госструктур и местного самоуправления, военных, то зарплата выплачивается день в день, здесь нарушений нет. Коммерческие структуры на сегодняшний день имеют задолженности. Поэтому совместно с прокуратурой по Вашему поручению мы держим этот вопрос на контроле. Есть определённые подвижки, но над этим вопросом будем ещё работать, я Вам буду докладывать», — пообещал Беглов.

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Также в центре внимания северо-западного полпредства оказался вопрос обеспеченности населения округа детскими садами.

«По Северо-Западу в целом Ваши указы от трёх до семи лет практически выполнены. Есть небольшие отставания, мы над ними работаем, думаю, что в течение первого полугодия этот вопрос будет полностью закрыт», — сказал полпред президента в СЗФО.

Он также добавил, что в течение 2018 года должна быть решена проблема ликвидации вторых смен в школах регионов СЗФО.

«Где она наиболее остра?» — поинтересовался глава государства.

Беглов сообщил, что сложно обстоит с этим дело в Карелии, «ряд вопросов есть в Архангельской области, есть в Мурманской области». «Но они двигаются, эти вопросы, и думаю, что есть все возможности, чтобы эти проблемы полностью были закрыты своевременно и в срок», — добавил полпред.

Еще одним обсуждавшимся вопросом стало строительство четырех перинатальных центров в регионах Северо-Запада.

«Там есть отставания, есть определённые нарушения сроков. Я взял этот вопрос в соответствии с Вашим поручением на личный контроль», — отметил Александр Беглов.

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Что касается проблемы переселения живущих в СЗФО граждан из аварийного жилого фонда, то полпред признал, что «здесь работы очень много, Владимир Владимирович, и здесь тоже есть определённые отставания».

«Надо ускорять, усиливать, создавать условия, чтобы исполнительная власть и муниципалы решали этот вопрос, — заявил Александр Беглов. — Будем над этим работать. Я в ближайшее время проведу совещание с каждым губернатором по программе расселения из аварийного фонда. Эта проблема остро сегодня стоит на Северо-Западе».

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Выслушав своего полпреда в СЗФО, Владимир Путин подчеркнул, что все региональные команды должны эффективно работать над решением вопросов, о которых шла речь.

«Их на самом деле больше, но я очень рассчитываю на то, что Вы критически будете подходить к реалиям, с которыми люди сталкиваются на местах, и будете нацеливать соответствующие структуры власти — муниципальные, региональные — на решение этих вопросов», — сообщил президент России.

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Напомним, 25 декабря президент Владимир Путин назначил Александра Беглова своим полномочным представителем в Северо-Западном федеральном округе. До нового назначения Беглов занимал аналогичную должность в Центральном федеральном округе. Бывший полпред в СЗФО Николай Цуканов назначен помощником президента России.