Калуга, 12 января, 2018, 17:43 — ИА Регнум. С 11 по 14 января в Вене проходит международная туристская выставка Ferien Messe Wien 2018. Участие в ее открытии приняли Посол России в Австрии Дмитрий Любинский, заместитель министра культуры РФ Алла Манилова, общественный и государственный деятель Михаил Швыдкой.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Выставка

Как сообщает пресс-служба калужского регионального правительства, область вошла в число регионов, представляющих свой потенциал на данной выставке. Специалисты министерства культуры и туризма области и туристско-информационного центра «Калужский край» проводят презентацию межрегионального маршрута «Россия — родина космонавтики». Кроме того, на выставочном стенде демонстрируются видеоролики, посвященные наиболее популярным местам отдыха и крупным событийным мероприятиям, регулярно проводимым на нашей территории.

В рамках «Кулинарного часа» гостей познакомили с гастрономическими брендами участников выставки. «Калужское тесто» и космическое питание получили высокую оценку дегустаторов.