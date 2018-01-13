Лос-Анджелес, США, 13 января, 2018, 11:41 — ИА Регнум. О том, как новый полнометражный мультфильм от кинокомпании «Пиксар» несет в сознание зрителей идею добра, побеждающего без насилия, рассказывает автор ИА REGNUM Марина Александрова.

Цитата из м/ф «Фердинанд». Реж. Карлос Салдана. 2017. США

Мультфильм «Фердинанд» повествует о быке, судьбой которого было стать главным действующим лицом корриды, но высокие моральные принципы уберегли его от такой славной и жестокой участи. Уклоняясь от борьбы и поединка, бык Фердинанд побеждает систему, оставаясь в живых и достигая моральной победы. Такая вот повесть, противоположная по смыслу «Кунг-фу панде»? — герой обладает всеми возможностями для драки, но драться не желает. Поэтому очередное творение «Пиксар» вполне можно зачислить в позитивно воспитательные, если бы не одно «но».

Как показывают исследования психологов, линия поведения «не связываться и быть выше» агрессии, приводит ребенка к серьезным душевным травмам. И поэтому стоит задаться вопросом: так ли хорош этот пример для реальных детей, которые уже посмотрели или только собираются посмотреть этот мультфильм. Не станет ли он этаким учебником по толерантному непротивлению любым безобразиям?

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