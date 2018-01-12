Ереван, 12 января, 2018, 16:56 — ИА Регнум. Сегодня, 12 января, президент Армении Серж Саргсян провел встречу с руководством парламента страны, в ходе которой обозначил некоторые моменты предстоящего весной текущего года перехода власти от президента к парламенту.

Аппарат презиента Армении Встреча у президента Армении

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе президента Армении, во встрече участвовали представители правящей Республиканской партии Армении, представители их коалиционного партнера АРФ «Дашнакцутюн», а также руководители блока «Царукян». Члены фракции оппозиционной «Елк» не принимали участие во встрече. В начале спикер парламента Ара Баблоян представил текущую работу парламента и рассказал о законотворческом процессе за последние 8 месяцев.

По словам Саргсяна, он остался доволен работой парламента, но напомнил, что в связи со сменой формы правления республики у парламента еще много работы. В числе приоритетов в перспективе он назвал формирование и укрепление совета Национального собрания в качестве содействующего эффективной работе парламента органа. Между прочим, он призвал депутатов быть более сдержанными и толерантными в отношении друг друга, поскольку «парламент является площадкой для взаимодействия большинства и меньшинства».

Далее президент Армении намекнул на необходимость проведения парламентских слушаний на предмет текущей социально-экономической ситуации, в частности, на тему общественного недовольства относительно подорожания отдельных групп товаров первой необходимости. «Решайте сами, но считаю, что они [слушания] могут быть полезными», — призвал Саргсян парламентариев к действию. В настоящее время оппозиционная «Елк» через СМИ и соцсети активно зазывает граждан принять участие в шествии против роста цен, которое они запланировали на 19 января.

Саргсян также подчеркнул повышение роли парламента в плане эффективного контроля над исполнением законов. Он также отметил, что в ближайшем будущем ослабнут законотворческие функции аппарата президента, и в этом плане соразмерно возрастет роль аппарата парламента. «Аппарат парламента должен будет не только оказывать экспертное содействие законотворческому процессу, но активизироваться и в плане парламентского контроля в отношении исполнительной власти», — отметил Саргсян.

Он также выразил желание, чтобы 9 марта парламент избрал четвертого президента Армении в условиях «максимально широкого согласия».

Президент Армении в числе важных вопросов отметил также формирование нововведенного Высшего судебного совета и автономной от властей Антикоррупционной комиссии.

В последние 10 дней февраля будут выдвинуты кандидатуры на пост президента Армении, в следующую декаду парламент изберет президента. 9 апреля истекают полномочия действующего президента, в тот же день подает в отставку и действующее правительство. С 9 по 16 апреля парламентские фракции представляют кандидатуры премьер-министра, после чего парламент приступает к выборам премьера. Избранного премьер-министра утверждает президент. В 5-дневный срок премьер представляет своей кабинет, а президент утверждает его в трехдневный срок. В целом формирование новой иерархии власти планируется завершить в мае сего года.