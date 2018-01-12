Степанакерт, 12 января, 2018, 16:37 — ИА Регнум. Прогнозируемый рост ВВП в 2017 году в Нагорно-Карабахской Республике составит 15%. Об этом заявил на состоявшейся сегодня, 12 января, пресс-конференции министр финансов республики Григорий Мартиросян.

sharig.net

«Это очень высокий показатель, который не фиксировался последние 10 лет. В частности, 6 из 15% роста будут обеспечены за счёт горнодобывающей промышленности, а остальные 9% — других отраслей экономики, в частности, 2% за счёт других секторов промышленности — энергетики, перерабатывающей промышленности, 1,5% — строительства, 1.2% — сельского хозяйства и около 3,8% за счёт финансовой сферы», — цитирует Мартиросяна «Арцахпресс».

По словам министра, параллельно с экономическим ростом повышения цен практически не зафиксировано. Начиная с июня 2017 года, по данным Национальной статистической службы, зафиксирован спад цен. Год завершится либо незначительным ценоповышением, либо стабильным уровнем цен.

В прошлом году индекс выполнения по части собственных доходов составил 41,1 млрд. драмов вместо запланированных 38,5 млрд. драмов. По словам министра финансов, программа была перевыполнена более чем на 6%, что также беспрецедентно, поскольку за последние 10 лет такого показателя зафиксировано не было.