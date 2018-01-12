Ярославль, 12 января, 2018, 16:27 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Слепцов потребовал от сотрудников мэрии перехода всех компаний, управляющих жилыми домами, на обслуживание в единый расчетный центр — «ЯрОблЕИРЦ». Об этом Слепцов заявил на общегородском совещании в пятницу, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Мэр сказал, что это требование губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова.

City-yaroslavl.ru Владимир Слепцов

«Почему кто-то в законе работает, исполняет указ, а кому-то начхать? Есть указ губернатора, все должны его исполнить. Прошу соответствующие службы совместно с прокурорами выяснить, в чем дело, почему не исполняют. Ведь цель этого РКЦ — прозрачность средств, которые перечисляет население. Почему у нас никаких действий не предпринимается? С февраля месяца все управляющие компании должны перейти. Все 41 управляющие компании. У вас есть все ресурсы для того, чтобы разобраться. Приглашайте акционеров, приглашайте прокурора, жилищную инспекцию и ставьте всех на места, как это должно быть. Это не чье-то непонятное решение, это указ губернатора, вы его обязаны исполнить», — заявил мэр Ярославля Владимир Слепцов.

Сотрудники мэрии доложили, что в Ярославле на обслуживание в АО «ЯрОблЕИРЦ» перешли подконтрольные мэрии «Управляющая дирекция города Ярославля» и «Управдом Дзержинского района». Частные управляющие компании Ярославля не слишком желают работать с этим расчетным центром. На совещании критике подвергся Управдом Кировского района, который, по словам Слепцова, заключил договор, но не передал «ЯрОблЕИРЦ» базу данных жителей для начисления платы за услуги ЖКХ.

В 2017 году федеральная антимонопольная служба в ходе проверки по обращению ряда управляющих компаний признала недопустимым навязывание услуг «ЯрОблЕИРЦ» со стороны сотрудников департамента ЖКХ Ярославской области, после чего департамент отозвал свои письма, направленные ресурсоснабжающим и управляющим организациям.