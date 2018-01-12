Новосибирск, 12 января, 2018, 18:16 — ИА Регнум. Новосибирские городские власти научились работать в условиях дефицита бюджета, в которых муниципалитет, областная столица Новосибирской области, живёт не первый год. Об этом заявил мэр города Анатолий Локоть на пресс-конференции 12 декабря.

Антон 48048 Анатолий Локоть

«То, что город недополучает долю прибыли от налоговых отчислений, лишает муниципалитет стимула работать над созданием инвестиционного климата, новых рабочих мест и новых предприятий. Здесь есть, над чем подумать. У нас есть своё видение, и мы надеемся на взаимопонимание и конструктивное сотрудничество и с правительством Новосибирской области, и с федеральным правительством», — сказал Локоть.

Что касается Новосибирской области в целом, то на фоне роста убыли населения и снижения уровня доходов экономические показатели выглядят достаточно сдержанно. Это следует из данных мониторинга Росстата.

Промышленное производство

В январе-ноябре 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года в Новосибирской области объём промышленного производства составил 102,3% — это уровень Сибирского федерального округа. Уровень общероссийского показателя — 101,2%.

В структуре промышленности по итогам 11 месяцев картина следующая: индекс добычи полезных ископаемых в регионе достиг 141,7% (в СФО — 105,7%; РФ — 102,2%); в обрабатывающей промышленности — 101,2% (в СФО — 100,1%; РФ — 100,4%); в электроэнергетике — 95% (по СФО — 99,1%; РФ — 100,6%); в водоснабжении — 98,5% (по СФО — 96,8%; РФ — 97,3%).

Сельское хозяйство

Производство продуктов животноводства в сельскохозяйственных организациях Новосибирской области за 11 месяцев прошлого года выросло, но не по всем направлениям. Так, в мясном производстве индекс составил 102,4% (в СФО — 102,6%; РФ — 106,9%); в производстве молока — 103,7% (в СФО — 102,4%; РФ — 103,7%); яиц — 99,4% (в СФО — 103,7%; РФ — 104,3%)

(сс) MichaelGaida Строительство

Строительство

Индекс объёма работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», за период с января по ноябрь 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года в Новосибирской области снизился и составил 84,6% (в СФО — 94,5%; в РФ — 98,1%). В частности индекс по строительству жилых домов равнялся 78,9% при 1270,5 тыс. м кв. общей площади (в СФО — 87,1% при 5496,4 тыс.м.кв. общей площади; РФ — 96% при 60 350,1 тыс. м кв. общей площади).

Товары и услуги

Оборот розничной торговли за 11 месяцев 2017 года к аналогичному периоду 2016 года составил в Новосибирской области 101,4% (в СФО и РФ — 101%); оптовой торговли — 110,3% (в СФО — 107,9%; РФ — 105,4%).

Оборот общественного питания в регионе за тот же период равнялся 113% (в СФО — 102,7%; РФ — 102,2%).

Объём рынка платных услуг населению тогда же — 102,9% (в СФО — 102,5%; РФ — 100,2%).

Цены

Индекс потребительских цен в Новосибирской области в ноябре 2017 года к ценам октября по продовольственным товарам составил 100,5% (в СФО — 100,1%; РФ — 100,2%), по непродовольственным товарам — 100,7% (в СФО — 100,4%; РФ — 100,3%).

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в ноябре 2017 года в Новосибирской области достиг 14 204,6 рублей или 96% к среднероссийской стоимости (в СФО — 13 530,7 рублей или 92% к среднероссийской стоимости; по РФ — 14 747,8 рублей).

Минимальный набор продуктов питания при этом в ноябре стоил 3948,9 рублей или 106% к среднероссийскому показателю (в СФО — 3673,9 рублей или 99% к среднероссийскому показателю; РФ — 3720 рублей).

Evgeny Деньги

Уровень жизни населения

Динамика реальных денежных доходов новосибирцев в январе-октябре 2017 года по сравнению к аналогичному периоду 2016 года составляла 99,1% (по СФО — 97%; РФ — 99,2%).

При этом доходы в расчёте на душу населения в августе прошлого года равнялись 25 086 рублей, в в то время как в октябре — 25 440 рублей (по СФО в августе — 23 122 рубля, в октябре — 23 750 рублей; по РФ в августе — 31 454 рубля, в октябре — 31 512 рублей).

Расходы жителей Новосибирской области в августе 2017 года составляли 20 054 рубля, в октябре — 20 129 рублей (в СФО в августе — 17 408 рублей, в октябре 17 425 рублей; по РФ в августе — 24 673 рубля, в октябре — 24 529 рублей).

Темпы роста денежных доходов новосибирцев в августе прошлого года составили 95,5%, а в октябре — 96,7% (по СФО — 98,6% в августе и 100,9% в октябре; по РФ — 103,5% в августе и 101,6% в октябре)

Темпы расходов — 100,6% в августе и 98,2% в октябре (в СФО — 102,3% в августе и 101,4% в октябре; в РФ — 105,3% в августе и 105,3% в октябре).

Величина прожиточного минимума в третьем квартале 2017 года по Новосибирской области составила 10 913 рублей в месяц для всего населения (в СФО — 10 025 рублей; в РФ — 10 328 рублей); 11 590 рублей в месяц для трудоспособного населения (в СФО — 10 491 рубль; в РФ — 11 160 рублей); 8 772 рублей в месяц для пенсионеров (по СФО — 8 349 рублей, по РФ — 8 496 рублей); 11 272 рубля в месяц для детей (в СФО — 10 107 рублей; в РФ — 10 181 рубль).

SD-Pictures Промышленность

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Новосибирской области в январе-октябре 2017 года составляла 32 071 рубль или 107,9% к аналогичному периоду 2016 года (в СФО — 32 879 рублей (106,4%); в РФ — 37 964 рубля (107%).

При этом уровень безработицы, по данным выборочных обследований, в сентябре-ноябре 2017 года в регионе равнялся 6% (по СФО — 7,3%; по РФ — 5%). Уровень занятости — 64,8% (по СФО — 62,2%; по РФ — 65,9%).

Уровень зарегистрированной безработицы в ноябре в Новосибирской области был равен 0,9% (в СФО — 1,3%; в РФ — 1%).

Правонарушения

Число зарегистрированных преступлений в период за январь-ноябрь к январю-ноябрю 2016 года снизилось и составило 86% (в СФО — 90,9%; в РФ — 91,4%).

Антон 48048 Анатолий Локоть

Демография

В Новосибирской области в 2017 году сложилась естественная убыль населения — минус 924 человека (по СФО убыль составила минус 6 649 человек), в то время как в 2016 году наблюдался прирост населения — 2 319 человек (в СФО — 15 417 человек).

А число детей, умерших в возрасте до одного года, на 1000 родившихся в 2017 году равнялось пяти (в СФО — 6,1); в 2016 году — 6,1 (в СФО — 6,5).

Количество заключенных браков в регионе в 2017 году составило 18 401 (в СФО — 121 332), в 2016 году — 18 208 (в СФО — 113 717); разводов в новосибирских семьях в 2017 году насчитывалось 10 908 (в СФО — 72 249); а в 2016 году — 10 855 (в СФО — 71 893).

Миграция

Миграционный прирост в Новосибирской области за прошлый год составил 7 377 человек (в то время как в СФО наблюдалась убыль — 25 463 человека); а в 2016 году прирост в регионе был равен 11 191 человек (в СФО наблюдалась убыль — 9 915 человек).