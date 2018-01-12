Калуга, 12 января, 2018, 16:18 — ИА Регнум. В Калужской области найдено и разминировано сразу два опасных боеприпаса времён Великой Отечественной войны — противотанковая мина и артиллерийский снаряд диаметром 122 мм. Об этом 12 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в главном управлении МЧС России по Калужской области.

40.mchs.gov.ru Старые боеприпасы

Как пояснили в МЧС, в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях ведомства от капитана полиции из межрайонного отдела МВД России Ульяновского района поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времён Великой Отечественной войны в деревне Брежнево, в 500 метрах от дороги.

Благодаря оперативной работе сапёров удалось избежать детонации взрывоопасных предметов. Над проблемой работали специалисты группы разминирования подразделения инженерного обеспечения Пожарно-спасательной службы Калужской области. В центре уточнили, что в 2017 году было обезврежено 2,5 тыс. взрывоопасных предметов.

Отметим, за 20 лет существования группы разминирования, сапёрами было найдено и уничтожено порядка 33 тыс. взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны, в том числе более 300 авиабомб, самая крупная из которых весила 2,5 тонны.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, ежегодно калужские сапёры уничтожают от 1,5 до 2,5 тыс. боеприпасов. Отдельно регистрируются снаряды большого калибра и бомбы. В отдельные годы количество обезвреженных авиабомб доходило до 15−20 единиц. Больше всего боеприпасов времён Великой Отечественной войны находили в Юхновском, Мосальском, Барятинском, Спас-Деменском и Ульяновском районах Калужской области. Чаще всего взрывоопасные предметы обнаруживают в ходе строительных работ, при прокладке газопроводов и различных коммуникаций, на дачах.