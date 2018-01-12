Санкт-Петербург, 12 января, 2018, 16:22 — ИА Регнум. Перед Чемпионатом мира по футболу в Петербурге появятся специальные противотаранные сооружения, которые должны предотвратить угрозу терактов с использованием автомобилей.

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Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подписал План управления перевозками в период Чемпионата мира по футболу, который уточнит мероприятия по обеспечению транспортной доступности, а также безопасности в период подготовки и проведения мирового первенства. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Смольного в пятницу, 12 января.

В частности, план предусматривает временную схему движения в Петроградском районе города, где расположен стадион «Санкт-Петербург», и в Приморском районе. Появятся новые дорожные и информационные указатели. На Крестовском острове, рядом со стадионом, появятся пешеходные пространства, а с марта начнется тестирование автобусов-шаттлов, которые будут доставлять болельщиков от станций метро.

Кроме того, отдельные шаттлы будут возить маломобильных граждан, для той же категории населения предусмотрены и другие меры обеспечения транспортной доступности. Для прохода к входным группам стадиона будет сооружен временный пешеходный переход через Южную дорогу. К решению транспортных вопросов привлекут волонтеров, процесс их обучения начнется в ближайшее время.

Часть мероприятий плана посвящена теме безопасности. В частности, предусмотрена адресная программа установки противотаранных устройств в Петроградском районе (в него входит и Крестовский остров, где будут проходить матчи).

Как пояснили ИА REGNUM в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга, речь идет как о временных объектах (бетонных блоках), так и о постоянных (в виде малых архитектурных форм), которые будут выполнять одну и ту же функцию — служить барьером на пути любых транспортных средств, движущихся с любой скоростью.

Установкой противотаранных устройств занимаются и в Москве, соответствующее решение было принято мэрией столицы в конце декабря. Такими методами решено бороться с «транспортным терроризмом» — выездами транспортных средств на пешеходные улицы (этим способом совершались теракты в Барселоне и Ницце).

Противотаранные устройства появятся не только на улицах, в тех местах, где нужно будет ограничить движение транспорта (в Петербурге они появятся по ста адресам), но также и на подъездах к спортивным базам, где будут жить и тренироваться сборные-участницы чемпионата.

Как постоянные, так и временные противотаранные устройства смогут использоваться не только во время проведения чемпионата мира, но и позже, во время различных массовых мероприятий и шествий, сообщили также в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

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Петербург примет семь матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. В частности, на стадионе «Санкт-Петербург» состоится один из полуфиналов и матч за третье место.

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