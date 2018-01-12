Вашингтон, 12 января, 2018, 15:57 — ИА Регнум. Учёные из США обнаружили на северном полюсе Луны следы потухших вулканов. Об этом сообщается на сайте американского института SETI.

Gregory H. Revera Луна

Учёные с помощью снимков, полученных зондом Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), нашли следы лавовых трубок, через которые горячая магма попадала на поверхность Луны несколько миллионов лет назад.

По словам учёных, качество снимков не позволяет утверждать на 100%, что это действительно лавовые трубки. Об этом говорят размеры структур, а также их форма и геологические свойства.

Отмечается, что ранее подобные структуры были обнаружены в умеренных широтах Луны, однако на полюсах спутника их раньше не находили. По словам учёных, именно в таких трубках, находящихся на полюсах Луны, могут находиться значительные запасы воды.

Учёные отмечают, что это открытие поможет пролить свет на геологические процессы, происходящие на Луне.

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