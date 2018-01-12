Югра, 12 января, 2018, 15:29 — ИА Регнум. Власти посёлка Федоровский Ханты-Мансийского автономного округа пояснили появление платной горки, на которую общественникам пожаловались местные жители. По словам заместителя главы поселения — начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, земельных и имущественных отношений Сергея Пастушка, объект на свои деньги построил частный предприниматель.

Onf.ru Горка

А администрация дала такое разрешение, предоставив ему место для строительства, из соображений безопасности. Поясняется, что в последнее время требования к безопасности возросли, а эта горка имеет соответствующий паспорт, сертификат, все необходимые документы, сообщает «РИА Новости». При этом чиновник отметил, что на объекте предусмотрены и часы для бесплатных катаний. Плюс ко всему, в посёлке достаточно мест для катания по льду и снегу, где плату никто не взимает.

По словам предпринимателя, построившего горку, он никаких денег из бюджета не получил, организовал зимнюю забаву за свой счёт. Прейскурант на катание и прокат тюбингов был согласован с администрацией поселения. Так, полчаса катания с горки с прокатом стоят 200 рублей, один час — 300 рублей.

Как сообщил ИА REGNUM в пресс-службе регионального ОНФ, на нарушение прав детей на бесплатный зимний досуг пожаловались местные жители. По их словам, платную горку построили на главной площади Федоровского, а альтернативы ей другой и не предусмотрели. А когда возмущенные жители обратились к главе поселения, им ответили, что для строительства бесплатной горки нет снега.

Общественники начали инспекцию. Выяснилось, что на горку допускаются дети только на тюбингах, которые, если нет личных, можно здесь же взять напрокат. Для катания на санках или ледянках объект не приспособлен.