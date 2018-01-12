Вашингтон, 12 января, 2018, 15:15 — ИА Регнум. Компания General Motors (GM) выложила в сеть тизер-ролик беспилотного автомобиля, в салоне которого нет руля и педалей, компания намерена уже в 2019 году начать поставки этих машин в организации, занимающиеся услугами райдшеринга, видео 11 января было опубликовано на официальном Youtube-канале автопроизводителя.

Dllu General Motors Cruise AV

Автомобиль получил название Cruise AV, издание TechCrunch сообщает, что в его основу лег электрокар Chevrolet Bolt.

Представитель GM Дэн Амман на пресс-конференции компании заявил о том, что фактически автомобиль с автопилотом четвертого поколения готов к производству.

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Менеджер GM отметил, что Cruise AV является не просто концептом, который представляет собой видение будущих беспилотных автомобилей компании, это практически готовая машина.

В подтверждение своих слов Амман сообщил, что документы, касающиеся использования транспортного средства на дорогах общего пользования, компания уже подала в Национальную администрацию безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Напомним, ранее СМИ сообщили, что китайская компания Baidu на выставке CES 2018, которая проходит в Лос-Анджелесе, показала беспилотную платформу Apollo 2.0. Компания намерена выйти на рынок с готовыми беспилотными авто третьего поколения уже к 2020 году.