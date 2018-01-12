Ростов-на-Дону, 12 января, 2018, 15:04 — ИА Регнум. Чуть больше месяца прошло с момента полноценного запуска в Ростовской области нового международного аэропорта «Платов». Южный хаб расположен в 30 км от города-миллионника, который в июне 2018 года примет участников и гостей чемпионата мира по футболу. И всё вроде бы хорошо: объект, впервые за долгие годы построенный с нуля в чистом поле, сдан в срок, техническое оснащение и внутреннее убранство аэрогавани вызывают восторг. Но только транспортное сообщение с воздушными воротами, мягко говоря, хромает, передаёт ИА REGNUM 12 января.

Donland.ru Дорога в аэропорт

Работа министерства транспорта Ростовской области, возглавляемого с марта 2017 года Андреем Ивановым, по организации транспортного сообщения Ростова-на-Дону с аэропортом «Платов», который расположен почти в 30 км от города-миллионника, признана провальной. Чиновничьим позором обернулся эксперимент, который провели блогеры. В обмане со стороны ведомства убедились авторы интернет-порталов «Ростов-Транспорт» и «Авиаблоггер», на себе проверив способность запущенных микроавтобусов справляться с пассажиропотоком.

Во-первых, интервалы движения маршрутных такси не соблюдаются. Вопреки заявлениям чиновников о том, что транспорт ходит каждые 20—30 минут, пассажирам приходится ждать микроавтобусы практически вдвое дольше. Особенно это касается ночного времени суток. Судя по всему, донским чиновникам было бы полезно перенять опыт других цивилизованных городов и стран мира, где не только каждому пассажиру доступна информация о движении шаттлов, но и сами микроавтобусы не отклоняются от графика.

Во-вторых, блогеры обратили внимание на перебои в работе диспетчерской, операторы которой обязаны быть на связи с потребителями круглосуточно. Вечером или ночью дозвониться по указанным телефонам не всегда удаётся.

Длинные очереди на остановочных комплексах аэропорта и штурм микроавтобусов зафиксированы на видеокадрах, которые выложены в социальных сетях и доступны каждому. Некоторые пассажиры решаются нанять такси и доехать до города вскладчину. Но это возможно только при условии небольшого количества багажа, который сможет уместиться в легковую машину. А вот тем, кто путешествует семьёй, особенно с маленькими детьми, можно только посочувствовать — только коляска для ребёнка займёт половину багажника.

Ещё для примера можно привести ещё один пост негодования, который разместил ростовчанин в социальных сетях.

«28 декабря понадобилось мне встретить друга в «Платове». В 15:03 я подходил к остановке на Октябрьской площади, с которой планировал отправиться в аэропорт. Так как я опоздал на 3 минуты, то увидел уже уехавшую маршрутку, но всё нормально пока. В 15:30 подъезжает наша карета, и пассажирам объявляется, что поедем мы в 16:00, поскольку в городе пробки, идёт пилка деревьев. Опущу тот факт, что у водителя не работал терминал по оплате билетов банковской картой. Как только маршрутка наполнилась, мы поехали — время на часах было 15:50. К этому моменту, видимо, в городе сразу рассосались все пробки, машины испарились, дороги освободились. Далее мы поехали совсем другим маршрутом, отличным от того, который указан на сайте «Платова», без остановок, по каким-то переулкам. Я написал жалобу на почту минтранса Ростовской области, но, по-моему, толку нуль, в ответ — молчание», — поделился горожанин.

Очевидный провал в транспортном обслуживании чиновники не признают. На состоявшемся в конце декабря 2017 года заседании общественного совета при министерстве транспорта Ростовской области было заявлено, что два автобусных маршрута работают в круглосуточном режиме с частотой отправления 30 минут. Обслуживают пассажиров 20 автобусов малой вместимости (которых явно недостаточно). По сведениям ведомства, первые две недели работы маршрутов в аэропорт выявили, что среднесуточная загрузка не превышает 50%.

«Мы смогли обеспечить транспортное сообщение с аэропортом на старте его работы. Но мы также признаем, что в дальнейшем, с ростом пассажиропотока, транспортное сообщение с аэропортовым комплексом должно совершенствоваться», — отчитался тогда министр транспорта Андрей Иванов.

Между тем блогеры настаивают на том, чтобы транспортное обслуживание аэропорта выполнялось автобусами большой вместимости с остановками в местах возможных пересадок и получасовым интервалом. И только строгий контроль за исполнением графика поможет наладить транспортное сообщение с «Платовым».

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Отметим, что согласно социологическому опросу, который был проведён в Ростовской области в конце 2017 года, открытие аэропорта «Платов» стало одним из ключевых событий. Но неоднократно оно было омрачено негодованием людей в связи с нехваткой маршрутных такси, мест на парковке, а также кресел для пассажиров в залах ожидания.

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