Ярославль, 12 января, 2018, 15:00 — ИА Регнум. В Ярославской области в 2017 году снизилось количество зарегистрированных преступлений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в «Ярославльстате» со ссылкой на УМВД по Ярославской области.

УМВД по Ярославской области

Всего за год было зарегистрировано 17 873 преступлений — 97,1% от уровня 2016 года. Стоит отметить, что снижение было и в 2016 году (84,6% от уровня 2015).

Из всех видов преступлений выросло только мошенничество (116,5% или 1936 случаев). Рост таких правонарушений был и в 2016 году. Наибольшее снижение произошло по статье «Хулиганство» — в 3 раза по сравнению с 2016 годом, зафиксировано всего 7 случаев.

Что касается самих преступников, то сокращение произошло почти по всем категориям. Отмечается лишь небольшой рост женской преступности — 103,7% к уровню прошлого года.