Москва, 12 января, 2018, 14:22 — ИА Регнум. В России будет создана новая тяжелая огнеметная система: НПО «Сплав» приступило к созданию опытного образца системы нового поколения на колесном шасси «Тосочка», сообщили в пресс-службе концерна «Техмаш».

Vitaly V. Kuzmin Стрельбы тяжелой огнеметной роты ТОС-1А

По словам гендиректора концерна «Техмаш» Владимира Лепина, опытный образец готовится для предварительных испытаний. Система с улучшенными тактико-техническими характеристиками будет выполнена на колесном шасси, сейчас тяжелые огнеметы ставят на гусеницы танков Т-72 или Т-90.

Кроме того, вскоре будет введен в эксплуатацию новый цех. Старт проекту «Прорыв», направленному на расширение производственных мощностей НПО «Сплав», был дан в 2017 году в рамках инвестиционной программы.

Согласно проекту, НПО «Сплав» приобрел новый цех, его введут в эксплуатацию в 2019 году и там будут производить снаряды для новейшей реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» и штатные снаряды для реактивной системы залпового огня «Град».

В новом цехе будет освоено и новое для предприятия направление — выпуск боевых и транспортно-заряжающих машин. Проект позволит «Сплаву» перейти из разряда опытного производства в серийное.

Напомним, в конце 2017 года решением правления и наблюдательного совета Ростеха НПО «Сплав» было включено в контур управления холдинговой компании «Техмаш». В 2017 году НПО увеличило объемы поставки продукции по Гособоронзаказу в среднем на 78%.

Поставки неуправляемых реактивных снарядов «Солнцепек» к тяжелой огнеметной системе «Буратино» в 2017 году выросли более чем в 8,6 раза.