Киев, 12 января, 2018, 14:27 — ИА Регнум. Киев увеличил число украинских визовых центров в других странах, сообщает 12 января пресс-служба департамента консульской службы МИД Украины на странице в соцсети Facebook.

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Согласно сообщению, украинские визы смогут получить иностранцы из еще восьми стран, в которых откроется 10 новых украинских визовых центров. Открытие центров прошло под руководством МИД Украины и компании «VF Worldwide Holdings Ltd».

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Визовые центры будут открыты в следующих странах: Ангола, Египет, Индия, Китай, Ливан, Марокко, Нигерия, Тунис. Все центры будут связаны с дипломатическими украинскими ведомствами в указанных странах. Помимо виз новые центры будут предоставлять курьерские услуги и возможность оформления медицинских полисов.

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Напомним, с 17 декабря в Сиднее начало действовать почетное консульство Украины. Ведомство открылось в городе Лидкомб, который, по заявлениям украинских властей, является «центром украинства в Сиднее». Почетным консулом стал Ярослав Дума, возглавлявший ранее украинскую диаспору в Сиднее.