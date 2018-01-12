Вашингтон, 12 января, 2018, 14:14 — ИА Регнум. В США отложен запуск ракеты-носителя Delta IV с военным спутником NROL-47. Об этом сообщается на сайте компании-оператора запуска United Launch Alliance.

U.S. Air Force РН Дельта-4

Старт отложен на сутки и должен состояться 12 января в 14:30 по времени Западного побережья США, т. е. в 01:30 мск 13 января.

Запуск Delta IV откладывали уже не один раз. 10 января старт отменили из-за сильного ветра, а 11 января перенесли из-за технических неполадок, причем финальный отсчет дважды прерывали.

В ходе запуска на орбиту должен выйти аппарат Национального управления военно-космической разведки США. Информация о предназначении аппарата и его стоимости не раскрывается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в США не смогли запустить секретный спутник Zuma, который был запущен 8 января с мыса Канаверал на борту ракеты Falcon 9 компании SpaceX.

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