Москва, 12 января, 2018, 14:04 — ИА Регнум. Законопроект о регулировании работы СМИ-иноагентов Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 12 января. Парламентарии подчеркивают, что признание физлиц СМИ-иноагентами — это зеркальная мера, такая же норма есть в американском законе.

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Одно из основных новелл — при цитировании обязать указывать, что материал или часть материала взята из издания, которое было признано иностранным агентом. Кроме того, такой статус депутаты предлагают присваивать не только организациям, но и частным лицам. Форма указания, требования к размещению и порядок размещения такого указания устанавливаются Роскомнадзором, следует из поправок.

В России признаны агентами уже девять американских СМИ, включая «Голос Америки» и «Радио Свобода». Кроме того, BBJ разместило информацию о финансировании в 2017 году «российских СМИ-партнеров», среди них РБК, «Эхо Москвы» и «Дождь», указал вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).

Так что скоро пользователям соцсетей, которые хотят сослаться на статьи иноагентов, надо будет указывать, что это материалы иностранного агента.

«При распространении подобной информации любым способом, включая социальные сети, будет справедливо информировать своих читателей о том, что вы распространяете информацию, которая может быть направлена против интересов своей страны», — отметил вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).

Кроме того, законопроект устанавливает обязанность для иностранных СМИ зарегистрировать юридическое лицо на территории РФ.

Блокировка

Согласно законопроекту, материалы, созданные или распространяемые СМИ-иноагентом, а также учрежденным им российским юридическим лицом, «вне зависимости от способа и формы распространения» должны иметь соответствующую маркировку, а в случае нарушения этих требований публикация материалов таких СМИ должна быть прекращена. Если Минюст установит факт нарушения закона, ведомство будет направлять СМИ-иноагенту уведомление, определяющее срок (не менее 15 дней), в течение которого иностранное СМИ должно устранить нарушение.

Специальный поиск

В ходе дискуссии депутат Госдумы Сергей Иванов (ЛДПР) выразил опасение, что граждане специально будут искать информацию СМИ-иноагентов, так как она может и соответствовать действительности.

«Люди будут охотно выискивать подобные материалы», — полагает парламентарий.

Граждане имеют право выбирать и знакомиться с информацией, которую считают нужным, отметил вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»). Но при этом граждане имеют право знать и об источнике «заказывамых вбросов», указал он.

Перед выборами

В Госдуме не скрывают, что закон будет работать перед выборами президента РФ.

«У нас сейчас началась выборная кампания, президентская кампания, будет вылито очень много грязи, а избиратель, гражданин РФ должен знать, кто эту грязь производит. Если эта грязь производится за границей, то он соответствующее сразу свое мнение и формирует», — сказал депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.