Тамбов, 12 января, 2018, 13:55 — ИА Регнум. В Тамбовском доме ребенка завершился капитальный ремонт, на который из Резервного фонда президента России было выделено 20 млн рублей. Работы длились почти полгода. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Тамбовской области, 12 января в отремонтированном здании состоялось празднование Старого нового года.

Фото пресс-службы администрации Тамбовской области В Тамбовском Доме ребенка завершили капремонт — работы длились почти полгода

Деньги были выделены в 2017 году. Причем организация получила финансирование из Резервного фонда президента уже во второй раз: в 2015 году 15 млн рублей было выделено на ремонт крыши. Второй транш пришел в ответ на просьбу о новогоднем чуде — директор учреждения направила Владимиру Путину новогоднюю открытку, в которой попросила помочь с ремонтом помещений.

Работы длились почти полгода. Перед началом ремонта для каждого помещения были подготовлены дизайн-проекты, чтобы комнаты стали для детей по-настоящему домашними. В проектах дизайнеры продумали все до мелочей, даже, к примеру, цвет стен и плитки в санузлах.

Ремонт прошел в групповых помещениях, кабинете лечебной физкультуры, массажа и восстановительного лечения, спортзала. Также проведены работы на пожарных лестницах, благоустроена территория вокруг здания.

Фото пресс-службы администрации Тамбовской области За пять лет число усыновленных детей выросло в два раза

Празднование Старого нового года — первое мероприятия, которое прошло в обновленных стенах учреждения. В празднике приняли участие дети, сотрудники, спонсоры и представители региональной власти. Гости принесли ребятам сладкие подарки, а дети в ответ подарили поделки в виде конфет с рисунками и пожеланиями. Также руководители учреждения показали всем фильм-сказку о том, каким был дом ребенка и каким стал после ремонта.

В пресс-службе администрации региона отмечают, что специализированный дом ребенка — одно из старейших и единственное в Тамбовской области учреждение, созданное для круглосуточного содержания, воспитания, оказания медицинской и социальной помощи и комплексной реабилитации детей-сирот.

Фото пресс-службы администрации Тамбовской области При ремонте старались сделать так, чтобы казенное учреждение стало по-домашнему уютным

Учреждение рассчитано на 60 мест, сейчас здесь воспитываются 43 ребенка. При этом с 2012 года количество детей здесь уменьшилось в два раза. Детей не просто стали чаще усыновлять — в организации даже появилась «очередь на усыновление».