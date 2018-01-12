Киев, 12 января, 2018, 13:43 — ИА Регнум. Украина по состоянию на 11 января полностью исчерпала годовые квоты на беспошлинную поставку в ЕС мёда, а также виноградного и яблочного сока

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский флаг

Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк.

«На календаре — 11 января, а 100% экспортной квоты на поставки мёда в ЕС уже исчерпаны, даже с учетом того, что в прошлом году ее объем был увеличен… За первую декаду января полностью использована квота на экспорт виноградного и яблочного сока (14 000 тонн)», — информирует чиновник.

Он также добавил, что за первую декаду января использован существенный процент квот (до 25%) в категориях продукции птицеводства.

«Понятно, что экспорт на этом не прекращается, просто продолжается на общих основаниях (к счастью, украинский продукт является конкурентным на европейском рынке даже за рамками автономных преференций)», — отметил Мартынюк.

По данным украинских СМИ, Украина в 2017 году увеличила экспорт мёда на 18,9%, или на 10,8 тыс. тонн — до 67,8 тыс. тонн в сравнении с 2016 годом. В денежном выражении экспорт мёда увеличился на 37,6%, или на $36,6 млн — до $133,9 млн. В основном украинский мед покупали Польша — на $21,8 млн, США — на $26,9 млн и Германия — на $34,2 млн.

Напомним — на днях в министерстве экономического развития и торговли Украины заявили, что уже в ближайшем будущем готовы вести диалог с «европейскими партнерами» для получения дополнительных преференций для украинских производителей.

Ранее экономический эксперт Павел Мороз в комментарии изданию УНН заявил, что украинская экономика остается сырьевым придатком для ЕС, причем странам Европы это выгодно.

«Стремительное развитие украинского агропромышленного комплекса всегда вызывало обеспокоенность ЕС, поэтому вместо открытых рынков Украина получила квоты и ограничения. Ярким примером являются события 2015 года, когда, осознавая рост конкуренции на международных рынках, ЕС настойчиво рекомендовал Украине ограничить отечественных фермеров в дотациях и льготах», — отметил эксперт.

По его информации, крупнейшими противниками преференций для Украины являются Франция, Венгрия и Польша, считая их угрозой для своих агропроизводителей.

А эксперт по экономическим вопросам Всеволод Степанюк в комментарии Голос UA утверждал, что вопреки всем заявлениям, ЕС на самом деле не увеличивает, а уменьшает торговые квоты для Украины, а рекорды по мёду вообще не являются значимыми.

«Европейский союз на самом деле не увеличил, а уменьшил торговые квоты для Украины… Для меня странно, когда преференциями называют уменьшение торговых квот на ряд товаров. Например, на ту же пшеницу квота по сравнению с прошлым годом уменьшена в 15 раз. Не стоит забывать, что именно пшеница является одним из главных товаров в экспорте Украины. Все остальные, такие как мёд — не являются такими значимыми и не могут дать стране ничего существенного. Они занимают очень мизерную часть в общей доле украинской торговли. В частности, валютной выручки или освоения валютных рынков. Преференции на самом деле меньше, чем в прошлом году. И когда говорят, что ЕС расширил преференции — это просто смешно», — заявлял Степанюк.