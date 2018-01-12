Вашингтон, 12 января, 2018, 13:40 — ИА Регнум. Американское космическое агентство NASA разместило в сети видео «пролёта» сквозь Туманность Ориона. Ролик опубликован на Youtube-канале NASA.

Eso.org Туманность Ориона в инфракрасном диапазоне

Отмечается, что видео было создано на основе данных, полученных с помощью телескопов «Хаббл» и «Спитцер», которые производят наблюдения в видимом и инфракрасном диапазоне.

«Используя научные данные наряду с голливудскими технологиями, команда представила лучшую и самую подробную многоволновую визуализацию еще туманности Ориона», — говорится в подписи к ролику.

Туманность Ориона находится на расстоянии 1344 световых лет от Земли. Ее размеры достигают 33 световых лет в поперечнике.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в NASA представили визуализацию из центра Млечного пути в формате 360°.

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