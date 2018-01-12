Видео: NASA показало «полёт» через Туманность Ориона
Вашингтон, 12 января, 2018, 13:40 — ИА Регнум. Американское космическое агентство NASA разместило в сети видео «пролёта» сквозь Туманность Ориона. Ролик опубликован на Youtube-канале NASA.
Отмечается, что видео было создано на основе данных, полученных с помощью телескопов «Хаббл» и «Спитцер», которые производят наблюдения в видимом и инфракрасном диапазоне.
«Используя научные данные наряду с голливудскими технологиями, команда представила лучшую и самую подробную многоволновую визуализацию еще туманности Ориона», — говорится в подписи к ролику.
Туманность Ориона находится на расстоянии 1344 световых лет от Земли. Ее размеры достигают 33 световых лет в поперечнике.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в NASA представили визуализацию из центра Млечного пути в формате 360°.
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