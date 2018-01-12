Киев, 12 января, 2018, 13:26 — ИА Регнум. Кабинет министров Украины установил обязательность психиатрического осмотра граждан, принимаемых на дипломатическую службу.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР У психиатра

Соответствующее постановление было принято на заседании 11 января, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно тексту документа, он был разработан «для урегулирования проверки наличия психиатрических противопоказаний во время устройства на работу в органы дипслужбы в связи с повышенной психоэмоциональной нагрузкой, в частности — во время долгосрочных командировок, особенно в страны с тяжелыми климатическими условиями или сложной ситуацией с безопасностью».

Предполагается, что принятие постановления позволит повысить эффективность добора персонала для органов дипломатической службы Украины.

«Не понимаю, почему дипломаты… Значительно полезнее было бы, если бы было установлено обязательность психиатрического осмотра не дипломатов, а депутатов Верховной рады», — комментирует в эфире «112» координатор движения «Справедливость», посол Маркиян Лубкивский.

Вместе с тем он заявил, что за свою дипломатическую карьеру ни разу не сталкивался с психически неадекватными коллегами в МИД — поэтому «важнее было бы выявлять предателей и коррупционеров».

Сегодня, 12 января, высшая квалификационная комиссия судей Украины обнародовала списки судей, которые в январе должны пройти интервью с психологами

Согласно решению, в целом за четыре дня пройдут интервью с психологами 317 судей. Подчеркивается, что интервью с психологами проведут для финализации консолидированного отчета о результатах тестирования личных морально-психологических качеств и общих способностей.