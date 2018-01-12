Киев, 12 января, 2018, 13:47 — ИА Регнум. На Украине активно обсуждают предложение президента России Владимира Путина вернуть украинской армии военную технику и корабли, которые в 2014 году российское командование не позволило вывести с территории Крыма.

Mil.gov.ua Малый противолодочный корабль «Тернополь» ВМС Украины, ныне находящийся в Крыму

В частности, экс-министр обороны Украины (2007—2009 гг.) Юрий Ехануров сообщил, что вся техника, которую РФ готова вернуть Украине, превращена в ненужный «металлолом».

"Этот металлолом, в принципе, деловые люди Украины с удовольствием возьмут и сдадут его, потому что там всё раскурочено уже. Даже в 2014 году, когда забирали, это был металлолом. К сожалению, это всё — уже вчерашний день, позавчерашний день всё то, что там есть. Для обороны нашей страны это уже не имеет никакого значения», — отметил Ехануров в эфире телеканала «112 Украина».

В свою очередь, командующий военно-морских сил Украины вице-адмирал Игорь Воронченко заявил, что украинская военная техника, которая осталась в Крыму, не является «хламом».

"Решение будет приниматься на высшем уровне руководства страны. Это требует очень тщательного изучения…» — сказал Воронченко.

Он напомнил, что в Крыму «из восьми боевых кораблей не на ходу был только один БДК «Ольшанский».

"На нем нуждались в ремонте главные двигатели. Корветы «Тернополь», «Хмельницкий» и «Приднепровье» — на ходу. Разведывательный корабль «Славутич» — на ходу. Два тральщика «Чернигов» и «Черкассы» — на ходу. Корвет «Луцк» был в ремонте, он готовился к ходовым испытаниям. Он был фактически отремонтированным. Подводная лодка («Запорожье») была отремонтирована на 70%. Оставалось только провести замену клапанов. То, что говорят, что был «хлам», — это не соответствует действительности», — заверил Воронченко.

Он сообщил, что в Крыму осталась береговая техника — два батальона БМП и столько же БТР (они были готовы к использованию, БТР требовали ремонта на 15—20%).

«Также там было семь дивизионов артиллерии и четыре минометные батареи (тоже были готовы). Авиатехника, которая была готова летать, сейчас находится на территории Украины», — рассказал Воронченко.

В то же время председатель киевского «Меджлиса крымскотатарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Рефат Чубаров назвал предложение президента Путина вернуть украинские корабли «унизительной подачкой».

При этом внефракционный депутат, бывший лидер праворадикальной организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрий Ярош заявил, что Украина «сама вернет свое имущество и территории».

Как сообщалось, в феврале 2017 года командующий ВМС Украины Воронченко заявил, что украинские боевые корабли, которые остались в Крыму, используются как доноры для кораблей Черноморского флота РФ.

«Украинские корабли стоят отдельно, их выделили как технику иностранного государства, но, по нашим данным, они используются как доноры. Их разукомплектовывают. У нас есть определенные данные, исходя из коэффициента готовности Черноморского флота РФ. Как видите, у них постоянно курсирует «сирийский экспресс». Большие десантные корабли постоянно идут через море. И тот же наш «Константин Ольшанский» используется как корабль-донор. Те же «Тернополь», «Луцк» используются для их малых противолодочных кораблей, которые сейчас несут вахту в районе наших газовых месторождений», — рассказал Воронченко.

Он сообщил, что вопрос возврата кораблей стоит с 2014 года.

«Я уверен, что дипломатическими усилиями, усилиями международного сообщества мы все же добьемся какого-либо решения этой проблемы. Или компенсации в денежном эквиваленте, или же возвращения кораблей, но в такой комплектации, в которой они были», — добавил Воронченко.

Напомним, 11 января президент России Владимир Путин заявил о готовности вернуть Украине её военную технику. В частности, глава государства подчеркнул, что вся техника «находится в плачевном состоянии».

«Мы готовы продолжить этот процесс: готовы передать военные корабли Украине, которые в Крыму еще есть, готовы передать авиационную технику, бронетехнику», — сказал Путин.

По его словам, речь идет о десятках кораблей и десятках боевых самолетов.

«Есть и значительный боезапас, но он, по данным наших военных экспертов, транспортировке не подлежит — это опасно, он подлежит утилизации на месте. Мы готовы пригласить украинских военных, чтобы они поучаствовали в утилизации этих боеприпасов», — добавил Путин.