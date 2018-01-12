Москва, 12 января, 2018, 13:13 — ИА Регнум. Российские самолеты за неделю, завершившуюся 12 января, четыре раза поднимались в воздух на перехват иностранных воздушных судов. Инфографику опубликовала газета «Красная звезда».

Mil.ru Российский истребитель-перехватчик МиГ-31

По данным Минобороны РФ, разведку вдоль российской границы проводили 11 иностранных летательных аппаратов. Самолеты ПВО поднимались на перехват четыре раза.

Нарушений воздушного пространства России допущено не было.

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Ранее в минувшую неделю сообщалось о разведывательных полетах самолетов Швеции и США. Они выполнялись у побережий Балтийского и Черного морей.