Горно-Алтайск, 12 января, 2018, 13:01 — ИА Регнум. Непростая демографическая картина сложилась в Республике Алтай по итогам 11 месяцев 2017 года. Согласно данным Алтайкрайстата, этот период в регионе характеризовался и снижением рождаемости, и снижением смертности населения, а естественный его прирост снизился на 25,1% и составил 1235 человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтай

В среднем по Республике Алтай число родившихся на 1000 жителей составило 15,9 человек (18,3 в январе-ноябре 2016 года): то есть рождаемость снизилась на 12,7% (3159 человек против 3620 в 2016 году).

Снижение смертности населения за этот же период составило 2,4% (1924 человека против 1972 человек в 2016 году). Кстати, именно в этом кроется причина небольшого снижения коэффициента смертности: 9,7 промилле (против 10 — в январе-ноябре 2016 года).

Уровень младенческой смертности тоже удалось снизить. Всего за январь-ноябрь 2017 года в регионе умерло 32 младенца в возрасте до одного года, тогда как за аналогичный период 2016 года погибли 37 младенцев. В итоге общий показатель детской смертности составил 9,5 младенцев на 1000 родившихся живыми (в январе-ноябре 2016 года — 10,1).

Что касается декабря 2017 года, то по данным официального сайта правительства Алтай, в последний месяц прошлого года на Алтае родились 285 детей (большая часть новорожденных появилось на свет в региональном центре — 101 ребенок), тогда как показатель смертности составил 175 человек (естественный прирост населения республики составил 110 человек).

Известно также, что среди муниципалитетов лидером по рождаемости традиционно является Кош-Агачский район (29 детей родились там в декабре 2017 года). Высокая рождаемость наблюдается также в Майминском и Шебалинском районах (27 и 22 малышей соответственно).

Напомним, снижение смертности в Горно-Алтайске наблюдалось в 2016 году. А средняя продолжительность жизни в регионе составляет 68 лет.