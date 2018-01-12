Элиста, 12 января, 2018, 12:56 — ИА Регнум. Исполнение своих служебных полномочий вопреки интересам службы может обернуться для бывшего высокопоставленного чиновника Калмыкии тюрьмой. Максимальный срок, который грозит бывшему первому заместителю министра сельского хозяйства республики — четыре года лишения свободы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 12 января, в настоящее время следствие по делу в отношении подозреваемого завершено.

Суд

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Уточняется, что в настоящее время фигурант уголовного Олег Чомподов является главой администрации Малодербетовского района Калмыкии. Преступление, за которое его будут судить, он совершил в декабре 2014 года.

Следствие полагает, что, занимая на тот момент пост первого заместителя главы сельскохозяйственного министерства степной республики, Чоподов злоупотребил своими должностными полномочиями при рассмотрении документов крестьянско-фермерского хозяйства «Санан» на возмещение части затрат на строительство мелиоративной системы.

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Глава Калмыкии прокомментировал задержание высокопоставленных чиновников

В итоге фермеру необоснованно было предоставлено свыше 9 млн рублей субсидии, что нанесло ущерб государству. Материалы дела направлены в суд.

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Как сообщало ИА REGNUM, два высокопоставленных чиновника были задержаны в Калмыкии в июле 2017 года. Первого заместителя председателя правительства Республики Калмыкия Петра Ланцанова обвинили в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Также следствие располагало сведениями о возможной причастности к совершению этого преступления заместителя министра сельского хозяйства Калмыкии Эрдни Кектышева. Оба были заключены под стражу по решению суда.