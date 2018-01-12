Москва, 12 января, 2018, 12:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин отметил высокую компетентность и гражданское мужество работников и ветеранов органов прокуратуры, говорится в поздравлении главы государства, опубликованном на официальном сайте Кремля.

Genproc.gov.ru Флаг прокуратуры России

Путин поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры с 296-й годовщиной создания органов прокуратуры в России. Он отметил, что прокуратура по праву считается одним из ключевых институтов отечественной правоохранительной системы на протяжении всей своей истории.

«Лучших представителей прокурорского корпуса отличают высокая компетентность, гражданское мужество, честность и порядочность, готовность твёрдо отстаивать закон и справедливость», — говорится в поздравительной телеграмме российского лидера.

Также президент РФ подчеркнул важность того, что нынешнее поколение работников прокуратуры ответственно подходит к решению задач. Главными задачами Путин назвал борьбу с преступностью и коррупцией, защиту прав и законных интересов граждан, а также обеспечение единства правового пространства страны.

День работника прокуратуры 12 января был установлен в России указом президента РФ от 29 декабря 1995 года. В этот день (23 января по новому стилю, 12-го — по старому) в 1722 году Петр Великий учредил пост генерал-прокурора при Правительствующем Сенате и создал институт российской прокуратуры.