Ярославль, 12 января, 2018, 12:30 — ИА Регнум. 12 января на общегородском совещании в мэрии Ярославля градоначальник Владимир Слепцов призвал своих подчиненных принять участие в крещенских купаниях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Крещенские купания

«Необходимо обеспечить безопасность купелей, безопасность самих мероприятий, организовать дежурства МЧС, соответствующих служб, полиции, медиков, и конечно же, волонтеры должны присутствовать. Прошу в данном мероприятии участвовать всех глав районов, так же как и замов. Я имею в виду купель. Заодно и пример покажете. Вы же православные люди», — обратился к подчиненным мэр Ярославля.

Зная суровый нрав мэра, можно предположить, что главы территориальных администраций и заместители главы города будут вынуждены искупаться в проруби, дабы потом отчитаться, что поручение выполнено.