Токио, 12 января, 2018, 12:27 — ИА Регнум. Власти Японии планируют ограничить право на работу тех, кто претендует на убежище в стране, в результате чего есть вероятность переполнения центров для содержания мигрантов, сообщает британское агентство Reuters.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Японии

С таким заявлением выступили в министерстве юстиции страны. В ведомстве подчеркнули, что с 15 января право на работу в Японии будут иметь только те, кого Токио считает сознательным беженцем, а также добавили, что те, кто не сможет пройти первоначальные проверки, будут содержаться в специальных центрах, после того как разрешение на их пребывание в стране закончится.

«Мы хотим сконцентрироваться на том, чтобы должным образом отвечать на запросы беженцев, которые нуждаются в защите», — подчеркнула Йко Камикава, глава минюста страны на пресс-конференции 12 января.

Она добавила, что введение изменений не означает, что правительство будет проявлять нежелание в приеме беженцев в будущем.В связи с сокращением населения островного государства и высоких барьеров для низкоквалифицированных мигрантов, Япония переживает нехватку на рынке труда. В связи с этим возник «серый рынок», на котором компании, испытывающие недостаток сотрудников, нанимают беженцев.

Число тех, кто стремится получить статус беженца в Японии, за последние годы выросло значительно. Так, с января по сентябрь 2017 года их число составило 14 тыс. человек. Около 60% беженцев не смогут получить разрешение на работу в новой системе, по словам чиновников ведомства.