Инфляция в России в 2018 году может достичь 5-5,5%
Москва, 12 января, 2018, 12:23 — ИА Регнум. Инфляция в России в I квартале 2018 года достигнет примерно 4% годовых, то есть. рост в абсолютном выражении составит почти 1%. На критерии роста цен влияют различные факторы, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента аналитики компании «АНАЛИТИКА Онлайн» Глеб Задоя.
«Проведение Минфином России операций по покупке иностранной валюты в объеме дополнительных нефтегазовых доходов в 2018 году позволит в значительной степени нивелировать воздействие более высоких (по сравнению с базовым уровнем) цен на нефть на динамику обменного курса рубля», — отметил Задоя.
При этом Минэкономразвития России закладывает в сценарий прогноза ослабление рубля (по мере исчерпания разовых факторов начала года, действующих на курс рубля в сторону укрепления, «нормализации» потоков капитала в страны с формирующимися рынками и снижения цен на нефть.
«В одном варианте ожидается умеренное укрепление рубля в реальном выражении, обусловленное ростом дифференциала производительностей (эффект Балассы-Самуэльсона).
Во всех сценариях экономического развития предполагается продолжение реализации денежно-кредитной политики в рамках режима инфляционного таргетирования, что предполагает стремление Банка России обеспечить нахождение инфляции вблизи целевого уровня 4%, а также приверженность принципам свободного курсообразования», — пояснил эксперт.
«Заякоривание» инфляционных ожиданий экономических агентов на целевом уровне при одновременном снижении зависимости как реального, так и номинального обменного курса рубля от колебаний цен на нефть создадут возможности для постепенного снижения ключевой ставки Банком России и закрепления долгосрочных процентных ставок на низком уровне.
«В сферу ЖКХ заложены повышенные тарифы на 4,6%, что потянет за собой повышение нагрузки на домохозяйства и производство из-за переноса давления на конечных потребителей. В итоге, передача нагрузки по цепочке повысит цены на товары и услуги на 5−5,5% в годовом выражении.
Некоторое снижение цен ожидается на товары длительного пользования (от 1,4 до 2,2%), но остальные товары и услуги на дефляцию рассчитывать не могут», — полагает Задоя.
Зимний период создает повышенный спрос на некоторые категории продукции и топливо, а повышение цен на бензин будет, как обычно, передано на потребителей, как и в сфере ЖКХ.
«Такая практика используется повсеместно, разгоняя рост цен, в конечном итоге ударяя по тем, кто их поднял, на примере финансовой системы и налогообложения», — считает эксперт.
Напомним, в России за первую декаду января 2018 года инфляция потребительских цен, по данным Росстата, выросла на 0.3%.Больше всего выросли цены на плодоовощную продукцию, преимущественно на свежие огурцы, помидоры, картофель и морковь, в среднем прирост цен по этим категориям товаров составил от 2.6% до 3.7% (свежие огурцы оказались «чемпионами» по росту цены в первой декаде января).
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