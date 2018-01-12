Москва, 12 января, 2018, 12:23 — ИА Регнум. Инфляция в России в I квартале 2018 года достигнет примерно 4% годовых, то есть. рост в абсолютном выражении составит почти 1%. На критерии роста цен влияют различные факторы, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента аналитики компании «АНАЛИТИКА Онлайн» Глеб Задоя.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Проведение Минфином России операций по покупке иностранной валюты в объеме дополнительных нефтегазовых доходов в 2018 году позволит в значительной степени нивелировать воздействие более высоких (по сравнению с базовым уровнем) цен на нефть на динамику обменного курса рубля», — отметил Задоя.

При этом Минэкономразвития России закладывает в сценарий прогноза ослабление рубля (по мере исчерпания разовых факторов начала года, действующих на курс рубля в сторону укрепления, «нормализации» потоков капитала в страны с формирующимися рынками и снижения цен на нефть.

«В одном варианте ожидается умеренное укрепление рубля в реальном выражении, обусловленное ростом дифференциала производительностей (эффект Балассы-Самуэльсона).

Во всех сценариях экономического развития предполагается продолжение реализации денежно-кредитной политики в рамках режима инфляционного таргетирования, что предполагает стремление Банка России обеспечить нахождение инфляции вблизи целевого уровня 4%, а также приверженность принципам свободного курсообразования», — пояснил эксперт.

«Заякоривание» инфляционных ожиданий экономических агентов на целевом уровне при одновременном снижении зависимости как реального, так и номинального обменного курса рубля от колебаний цен на нефть создадут возможности для постепенного снижения ключевой ставки Банком России и закрепления долгосрочных процентных ставок на низком уровне.

«В сферу ЖКХ заложены повышенные тарифы на 4,6%, что потянет за собой повышение нагрузки на домохозяйства и производство из-за переноса давления на конечных потребителей. В итоге, передача нагрузки по цепочке повысит цены на товары и услуги на 5−5,5% в годовом выражении.

Некоторое снижение цен ожидается на товары длительного пользования (от 1,4 до 2,2%), но остальные товары и услуги на дефляцию рассчитывать не могут», — полагает Задоя.

Зимний период создает повышенный спрос на некоторые категории продукции и топливо, а повышение цен на бензин будет, как обычно, передано на потребителей, как и в сфере ЖКХ.

«Такая практика используется повсеместно, разгоняя рост цен, в конечном итоге ударяя по тем, кто их поднял, на примере финансовой системы и налогообложения», — считает эксперт.

Напомним, в России за первую декаду января 2018 года инфляция потребительских цен, по данным Росстата, выросла на 0.3%.Больше всего выросли цены на плодоовощную продукцию, преимущественно на свежие огурцы, помидоры, картофель и морковь, в среднем прирост цен по этим категориям товаров составил от 2.6% до 3.7% (свежие огурцы оказались «чемпионами» по росту цены в первой декаде января).

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