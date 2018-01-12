Кишинёв, 12 января, 2018, 12:23 — ИА Регнум. Во время полета самолета Airbus A319−112, следовавшего из Молдавии рейсом Кишинев — Верона (Италия), в стекле кабины пилотов образовались трещины, сообщили в пресс-службе авиакомпании Air Moldova.

Anna Zvereva Самолёт Airbus A319-112 авиакомпании Air Moldova

Командир воздушного судна заметил трещины после взлета. Для того чтобы не рисковать безопасностью пассажиров и экипажа, было принято решение о возвращении борта в аэропорт столицы Молдавии.

Сообщается, что лайнер благополучно совершил посадку в Кишинёве. По факту возникновения трещин в стекле кабины пилотов будет проведено внутреннее расследование.

Напомним, 11 января ИА REGNUM сообщало, что около 4 тыс. пассажиров в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке не могут получить свой багаж. Сообщалось, что около 3,8 тыс. единиц багажа путешественникам не успела вернуть американская авиакомпания Delta Air Lines, а ещё 800 чемоданов и сумок «зависли» у пассажиров китайской авиакомпании Air China.

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