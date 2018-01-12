Калуга, 12 января, 2018, 12:05 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области завершились финальные соревнования Детского Кубка России 2017 года по классическим шахматам. В них приняли участие 64 сильнейших шахматистов России из 29 регионов. Калужский регион представила шахматистка Анна Толкачёва. Как сообщили 12 января корреспонденту ИА REGNUM в комитете по физической культуре и спорту администрации Обнинска, турниры велись по круговой системе в четырёх возрастных категориях: в соревнованиях принимали участие мальчики и девочки в возрасте до девяти, 11 и 13 лет, а также юноши и девушки в возрасте до 15 лет.

Фото пресс-службы администрации Обнинска Награждение победителей шахматного финала Детского Кубка России

Соревнования проходили в Технической академии Росатома. Среди мальчиков до девяти лет победу с шестью очками одержал Богдан Головченко (г. Санкт-Петербург). Среди младших девочек, набрав шесть очков, победила Дарья Ефимова из Тульской области. В турнире мальчиков до 11 лет по пять очков набрали Али Исрафилов из Подмосковья и Игорь Исмагилов (г. Санкт-Петербург), в личной встрече победа осталась за Али Исрафиловым.

Фото пресс-службы администрации Обнинска Награждение победителей шахматного финала Детского Кубка России

Среди девочек до 11 лет с шестью очками финишировала Ольга Карманова (г. Санкт-Петербург). В турнире мальчиков до 13 лет первое место с 5,5 очками занял Алексей Гребнев (Самарская область). Среди девочек до 13 лет победила мастер ФИДЕ Галина Мироненко (Челябинская область), которая завершила турнир с шестью очками. У старших девушек первое место заняла Виктория Лоскутова (Алтайский край), набрав шесть очков. В турнире юношей до 15 лет первое место у петербуржца Романа Постникова.

Фото пресс-службы администрации Обнинска Награждение победителей шахматного финала Детского Кубка России

Теперь победители Кубка России 2017 года за счёт средств Российской Шахматной Федерации примут участие в первенстве мира 2018 года.

Напомним, с сентября 2016 года в 45 общеобразовательных школах калужского региона был запущен пилотный международный проект «Шахматы в школах». Директора школ получили комплекты для игры в шахматы, а также демонстрационные шахматные доски для обучения детей. Каждый класс получил 15 комплектов для игры в шахматы. В реализации проекта принимают участие более 2,5 тыс. школьников.

По информации шахматной федерации Калужской области, министерство образования и науки региона с 1 сентября 2017 года внедрило проект «Шахматы в школе» во все общеобразовательные учреждения региона. Областная шахматная федерация взяла на себя обязательства помочь в обучении школьных педагогов.

В первый год обучения под шахматы отвели один час в неделю — это 32 урока в год. Со следующего учебного года шахматный урок уже будет проводиться по школьному расписанию. Впрочем, пока программа шахматного всеобуча проводится только в Московской и Калужской областях.