Ярославль, 12 января, 2018, 12:01 — ИА Регнум. Правительство Москвы подарило Ярославской области 27 домиков-шале и более 20 арт-объектов, часть из которых уже использовался в новогоднем украшении городов региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Трон в подарок

В частности, сувениры и угощения на новогодних ярмарках продавали в домиках-шале, привезенных из столицы. Департамент туризма Ярославской области передал их в Ростовский, Тутаевский, Мышкинский и Угличский районы. В Угличе, например, впервые были созданы и установлены символы нового года с подсветкой в парках, на световых опорах, фасадах и крышах домов. Это городские скульптуры, тантамарески, необычные клумбы.

Что интересно, при распределении московских подарков Ярославль взял для себя трон «Опунция» и платье для селфи. Как пояснили в правительстве области, трон установят летом, что он из себя представляет — пока не уточняется.

Хлопушка с конфетти отправилась в Тутаевский район, фарфоровый домик и часы с подиумом — в Рыбинский, мельница — в Пошехонский, а декоративная амфора — в Мышкинский.

«Арт-объекты помогают создать определенное настроение, формируют городскую среду, что сейчас очень востребовано туристами. Городской туризм в настоящее время — перспективное динамично развивающееся направление и один из приоритетов региональной стратегии развития туризма», — отметила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова.

Большая часть арт-объектов появится на улицах городов региона летом.