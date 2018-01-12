Висконсин, США, 12 января, 2018, 11:45 — ИА Регнум. Одна из школ американского города Кеноша, штат Висконсин, обязана выплатить своей бывшей ученице, идентифицирующей себя как трансгендер, компенсацию в размере почти одного миллиона долларов из-за дискриминации со стороны руководства учебного заведения в области использования туалета, сообщает британский телеканал Sky News.

Туалет

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От рождения девочка, 18-летняя Эш Уайтекер, которая получит об бывшей своей школы $800 тыс., утверждает, что ей запрещали пользоваться мужскими уборными, а также применяли к ней местоимения женского рода. Более того, ее заставляли носить специальный браслет, выделяющий её среди остальных учеников.

В судебном заявлении указывалось, что в связи с таким отношением ей приходилось вообще избегать использования отхожих мест, чтобы не быть наказанной, в результате чего она переживала серьезную депрессию и тревожные состояния.

Пойти на соглашение с ученицей школа решила 9 января, когда административный совет школы провел соответствующее голосование. Школа своей вины не признает, но выплатить компенсацию посчитали менее затратным на фоне роста судебных издержек. Так. большая часть компенсации — $650 тыс. — пойдет именно на их покрытие.

При этом сама Уайтекер уже окончила эту школу, решение же школьного совета теперь даст ей возможность посещать мужские уборные, если она решит вернуться в учебное заведение в качестве выпускника.

После решения совета школы бывшая ученица заявила, что победа в этом деле придает ей сил, поскольку теперь она понимает, что способна помочь другим молодым трансгендерам «жить по-настоящему».