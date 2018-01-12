Москва, 12 января, 2018, 11:43 — ИА Регнум. В 2017 году средняя стоимость барреля нефти Urals составляла $53,03 против прогноза в $49,90. В 2018 году, по прогнозам Минфина, до продления соглашения «ОПЕК+» эта оценка должна находится на уровне $43,80, однако сейчас в ведомстве будут пересматривать прогноз, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Таким образом, сохранявшаяся позитивная динамика на нефтяном рынке позволила сократить дефицит бюджета по заявлениям главы Минфина Антона Силуанова до 1,8%, хотя ожидалось, что он составит 2,5% ВВП.

«Более того, в 2018 году дефицит также ожидался в районе 3%, но уже прогноз пересмотрен в сторону 1,6% от ВВП. То есть сильный рост цен на нефть в 2017 году покрыл и часть дефицита в 2018 году», — отметил эксперт.

Также стоит отметить, что немаловажную роль в экономии российской казны сыграло новое бюджетное правило, которое предполагает накопление доходов получаемых от продажи нефти выше $40 за баррель нефти Urals.

«В свою очередь на нефтяном рынке продолжает царить эйфория. Нефть Brent в моменте превышала отметку $70 за баррель, после чего начался локальная коррекция. В краткосрочной перспективе она вполне может усилиться.

Тем более, что впереди заседание технической группы ОПЕК+, на котором будут оглашены параметры выполнения сделки. В один из прошлых раз после него началась затяжная коррекция», — пояснил Капустянский.

Сейчас нефть значительно подросла, условия схожи, поэтому не исключено начало коррекции на горизонте месяц.

«В среднесрочной перспективе нефть вряд ли уйдет ниже $61 за баррель если ограничения по добыче не будут отменены раньше начала лета. А такие предпосылки уже есть.

Ранее были заявления, как от Российской стороны так и от саудитов выйти из сделки. В случае если договоренности начнут сворачивать ранее, то цены на нефть пойдут вниз. Ближайшим уровнем поддержки будет оставаться отметка $61 за баррель», — считает эксперт.

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