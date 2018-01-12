Чита, 12 января, 2018, 11:41 — ИА Регнум. Забайкалье относится к тем немногим российским регионам, куда еще не дошёл природный газ, хотя потенциальный спрос на этот вид топлива в крае превышает 6 млрд м3/год. Исправить ситуацию призвана генеральная схема газоснабжения и газификации региона. В её рамках правительство Забайкалья утвердило программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Забайкальского края, рассчитанную на 2018−2022 годы. Она предполагает создание газораспределительных сетей для подготовки к строительству газоотвода от магистрального газопровода «Сила Сибири». Извещение об этом опубликовано сегодня, 12 января, на официальном сайте ведомства.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Забайкалье

Напомним, участие Газпрома в газификации регионов Российской Федерации — одно из наиболее масштабных и социально значимых направлений работы компании на внутреннем рынке. На протяжении 17 лет компания финансирует строительство межпоселковых газопроводов (доведение газа до населенных пунктов) а региональные власти отвечают за прокладку уличных сетей и подготовку потребителей к приему газа.

Разработку генеральной схемы газоснабжения для Забайкалья «Газпром» осуществлял в рамках договора и соглашения с региональным правительством. В 2015 году, в соответствии с резолюцией председателя правления компании Алексея Миллера, «Газпром промгаз» приступило к выполнению работ по корректировке схемы, в рамках которых были рассмотрены развитие автономной газификации и сетевая газификация.

«Обозначенный в программе газоотвод с протяженностью внутрипоселковых сетей в 15 километров, позволит реализовать мероприятия для развития теплоэнергетического комплекса Забайкалья, перевести котельные на природный газ, что сократит количество вредных выбросов в окружающую среду, а так же облегчит обслуживание и сократит эксплуатационные затраты. Это в свою очередь будет способствовать снижению затрат населения и организаций на теплоснабжение», — поясняют в правительстве Забайкальского края.

Известно, что помимо этого газоотвода планируется ввести также в действие распределительные газовые сети в Акше, Улетах и Кыре.

При этом объем газификации жилого фонда Забайкальского края будет доведен до 50%. Финансирование мероприятия из внебюджетных источников составит 40 миллионов рублей. В генеральной схеме записано, что для газификации региона потребуется от 7 до 10 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, «Сила Сибири» предполагает строительство двух подводных тоннелей (1139 километров), которые свяжут город Хэйхэ провинции Хэйлунцзян и город Благовещенск Амурской области по дну реки Амур. Общая же длина «Силы Сибири» достигает почти 4 тыс. км. До конца 2017 года уже построено 1380 км газопровода, что составит две трети от его общей протяженности.