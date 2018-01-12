Симферополь, 12 января, 2018, 11:37 — ИА Регнум. Взимать налог на капитальный ремонт не только с собственников, но и с нанимателей жилых помещений недопустимо, а ведь случаев, когда крымчане, проживающие в неприватизированном жилье, получают «письма счастья» о необходимости заплатить взнос, масса. Об этом 11 января на пресс-конференции в формате видеомоста «Москва — Симферополь» сообщила председатель комитета Государственной думы РФ по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Плата за капремонт

«Я категорический противник «общего котла», платить должен только собственник. А у нас получается перекладывание обязанностей публичной власти на гражданина, который, кстати, и не хочет приватизировать жильё, поскольку не имеет денег на взнос. Когда вы платите за ремонт чужого дома и будете платить много лет, через какое-то время ситуация может измениться и вам скажут, что на вас денег и не хватило», — пояснила Хованская.

Что же касается остальных тарифов на ЖКХ, то кардинальных изменений не предвидится.

«Мы к Крыму относимся очень бережно, тарифы повышаются один раз в год, причём важно, чтобы не нарушались предельные индексы, и превышение не было выше уровня реальной инфляции», — рассказала председатель комитета Госдумы.

Она также отметила, что из-за разразившегося банковского кризиса, задевшего финансовые учреждения первой десятки, Госдума в скором времени планирует усилить контроль за сохранностью уплаченных средств по капремонту.

Напомним, по данным Росстата, коммунальные услуги в России в прошлом году подорожали на 4,6%, рост тарифов практически вдвое превысил потребительскую инфляцию, которая по итогам года составила 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря во время традиционной ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин чётко завил, что в сфере ЖКХ проблем больше, чем положительных решений.

Одна из основных проблем, по мнению главы государства, в том, что платежи жителей не вовремя поступают от управляющих компаний компаниям-поставщикам коммунальных ресурсов.

«Есть регулирование в росте платежа, но оно не выдерживается: есть ограничение 4%, но сейчас — 8,8%. Откуда взялось? Платежи в регионах зашкаливают — 23 с лишним процента, а временами — более 30%. Нужно вводить регулирование и по коммунальным платежам, незамедлительно», — подчеркнул Путин.

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Что касается Крыма, местные власти неоднократно подтверждали, что им до сих пор не удалось нормализовать работу управляющих компаний, большинство из которых работают в регионе неэффективно. Проблема в том, что на полуострове до сих пор нет нормального контроля за работой УК, поэтому крымчане зачастую вынуждены обращаться в суды.

В декабре глава РК Сергей Аксёнов потребовал от всех государственных и частных управляющих компаний Крыма пересмотреть свою тарифную политику к февралю 2018 года.

«Здесь манипуляции идут. Тарифы на подвоз питьевой воды или вывоз жидких бытовых отходов неадекватные. Говорили о том, чтобы транспортные услуги люди не оплачивали: водопоставки, водоотведение, особенно там, где нет канализации или центрального водопровода. Забирают три куба, а считают, будто затратили десять», — отмечал Сергей Аксёнов.

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