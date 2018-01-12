Медведев выступит на IX Гайдаровском форуме «Россия и мир: цели и ценности»
Москва, 12 января, 2018, 11:30 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выступит на IX Гайдаровском форуме — 2018 «Россия и мир: цели и ценности», сообщается на сайте форума.
Гайдаровский форум пройдет с 16 по 18 января в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) в Москве.
«В работе форума примет участие председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев», — говорится в сообщении.
Отмечается, что премьер-министр выступит на пленарной дискуссии «Цели и ценности». Модератор — ректор РАНХиГС Владимир Мау.
В работе форума, который объединяет тех, кто «своими передовыми достижениями оказывает влияние на социально-экономическое развитие регионов и государства», соберутся ведущие эксперты со всего мира.
Сообщается, что форум выступает важным источником информации о главных тенденциях социально-экономического и политического развития, состоянии бизнес-среды и инвестиционного климата России и мира.
Напомним, VIII Гайдаровский форум прошел с 12 по 14 января 2017 года, в нем приняли участие 13 тыс. человек, в том числе члены правительства РФ и иностранные эксперты.
Форум проводится с 2010 года в память об идеологе российских реформ начала 1990-х годов Егоре Гайдаре.