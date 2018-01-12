Пало-Альто, США, 12 января, 2018, 11:14 — ИА Регнум. Проведя эксперименты с переливанием плазмы крови мышам, исследователи из Стэнфордского университета (США, Калифорния) выяснили, что старение мозга животных связано с синтезом определенного белка, сообщает 11 января издание Science News.

Мозг

В ходе опытов ученые вводили плазму крови старых мышей в череп молодых, и анализировали влияние инъекции на гиппокамп — парную структуру, расположенную в височных отделах полушарий головного мозга, наиболее уязвимую для дегенеративных болезней область мозга.

В результате экспериментов выяснилось, что в результате таких инъекций в клетках гемато-энцефалического барьера, отделяющего нервные клетки от кровяного русла, активируются гены, отвечающие за синтез белка VCAM1. У молодых грызунов появились признаки нарушения работы нервной системы, воспаления, упало воспроизводство новых нервных клеток.

Ученые предполагают, что блокировка белка VCAM1 может помочь предотвратить преждевременное старение мозга.

Напомним, 29 декабря ИА REGNUM писало, что исследователи из КНР и США обнаружили клетки мозга, изменения в работе которых приводят к росту никотиновой зависимости. Учёные провели опыты на мышах, которых поили водой, содержащей никотин.

Читайте также: Учёные нашли клетки мозга, отвечающие за никотиновую зависимость

В ходе опыта исследователи выявляли клетки мозга, отвечающие на стимуляцию. Были найдены нейроны, которые изменили свою работу под влиянием никотина. Им дали название Amigo1.