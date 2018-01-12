Беркли, США, 12 января, 2018, 11:11 — ИА Регнум. Учёные из США разработали способ окрашивания ткани в синий цвет, с помощью генномодифицированных бактерий. Об этом сообщается в журнале Nature Chemical Biology.

Джинсы

Учёные из университета Калифорнии в Беркли заменили процессы химического синтеза красителя индиго на более экологичные, восстановив путь синтеза из растений в бактериях.

Биотехнологи сгенерировали образец кишечной палочки, входящую в основу красителя, после чего вырастили несколько литров культуры этой бактерии. Затем они обработали ткани получившимся раствором.

Ткани окрасились в синий цвет после выдерживания на воздухе. Отмечается, что краска не стёрлась после стирки в стиральной машине.

На сегодняшний день, учёные планируют добиться снижения себестоимости своего метода, чтобы он мог конкурировать со своим химическим аналогом.

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