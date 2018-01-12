Москва, 12 января, 2018, 11:08 — ИА Регнум. В России сумма расходов на празднование Нового2018 года в среднем составила 14 тыс. 195 рублей. Эта сума практически такая же, как и в 2017 году (14 тыс. 192 рублей). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Больше всего граждане потратили на подарки близким и друзьям — 5 тыс. 459 рублей. На новогодний стол ушло 4 ты. 764 рублей, на турпоездки, ёлки, рестораны и пр. — 3 тыс. 972 рублей.

В качестве подарков на Новый год большинство граждан РФ (27%) получили парфюмерию, косметику и бижутерию.

25% опрошенных подарили конфеты, спиртные напитки и деликатесы, 24% получили сувениры.

Меньше всего дарили билеты в театр или на концерт и турпутевки (2% и менее 1% соответственно).

Те или иные праздничные траты совершили 98% жителей. Лишь 2% опрошенных не потратили денег на празднование Нового года и каникулы.

Опрос проведен 8−9 января 2018 года. В опросе приняли участие Граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 2000 респондентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, в 2018 году новогодние выходные дни (с 30 декабря по 8 января) порадовала почти три четверти жителей (73%). Это несколько меньше, чем в прошлые новогодние каникулы (78%).

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