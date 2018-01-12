Вашингтон, 12 января, 2018, 11:08 — ИА Регнум. Уровень кибератак, которые готовится отражать Пентагон в ближайшей перспективе, превысит объем в терабайт информации, сообщил 11 января глава Управления оборонных информационных систем минобороны США генерал-лейтенант Алан Линн.

Кибербезопасность

Выступая на конференции, где рассматривался вопрос защиты сетей американского оборонного ведомства, Линн сообщил, что текущий уровень атаки на точки доступа достигает 600 гигабайт информации и он уже недостаточный.

«Сейчас на наши точки доступа осуществляются атаки объемом 600 гигабайт, а также отмечаются уникальные, разнообразные способы совершения атак, о которых мы раньше и подумать не могли», — сказал представитель Пентагона.

По его словам, уже сейчас в дверь стучится «терабайт смерти» и он обязательно ударит, это лишь вопрос времени. При этом он выразил уверенность, что США справятся с такой мощью киберпреступников.

Напомним, одной из стран, откуда Вашингтон ожидает угрозы, является КНДР. Ранее помощник президента США по вопросам внутренней безопасности Том Боссерт заявил, чтокибератака вируса WannaCry в мае 2017 года была организована Северной Кореей. Правда Пхеньян молниеносно отверг эти обвинения, сообщив, что представители США прибегают к абсурдным и бездоказательным заявлениям.

Читайте также: «Политическая провокация»: в КНДР ответили на обвинения США в кибератаках